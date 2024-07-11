Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Temmuz 2024 03:14
Özür grubu Büyüksehir olmayan il. Köyden ilçe merkezine..

Hocalarım merhaba. Ben b.sehir olmayan bir ilin, ilçesine bağlı bir köyde görev yapıyorum. Eşimin ise normu ilçe merkezinde. Eş durumu atamasında tayin istediğim zaman sadece ilçe merkezini mi yazabiliyorum ? Yoksa il ve diğer ilçeleri de yazabilir miyim ? Ocakta boş yer yok ilçede boşuna tercih yapma dediler yapmamıştım. Ama ilçede yer yoksa il de boş okullardan birine gidebilirsin diye söyleyenler oldu kony ile ilgili bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim. Ayrıca diyelim atama gerçekleşti, ilişik kesme süresi il dışındaki gibi Eylül seminerine kadar zaman var mı yoksa hemen ertesi gün ilişik kesmek mi gerekiyor ?

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