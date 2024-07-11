Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Temmuz 2024 04:11
Kars ta görevli meslektaşım bakabilirmi

yeni atandıkda kars merkez ve ilçeler vakıfbank ile anlaşmalımı yoksa basşka bankamı geldıgım yer vakıfbank ta

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