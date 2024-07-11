Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Temmuz 2024 07:49
P.E.K X HIZMET YILI X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)
E devlete gir hizmet süresinden prime esas kazanç(P.E.K) tutarini bul. Bunu 25 yılla ve 0.02 ile çarp. BINGO... 12.000 lira emekli maaşı. 3600 ek göstergesi olan öğretmen, sağlıkçı, imam,polis vb. için emekli maaşı net olarak senden 3 ay önce işe başlayan meslektaşının yarısı. O 25 bin lira emekli maaşı alacakken sen 12.000 lira alacaksin. Çoğu memurun BİRİNCİ ve en büyük sorunu budur. Bu sorunun 2 çözümü vardır. Ya bu yasa iptal edilecek ya da prime esas kazanç miktarı güncellenecek. Işçilerin aldığı Süt parası bile emeklilige yansırken bizim aldığımız maaşın yarısı ortada yok. Maaşım 50 bin lira ama ne hikmetse PEK 25 bin lira.

kubii
Daire Başkanı
11 Temmuz 2024 07:59
1 Ekim 2008 den sonra memur olanlar ya da sözleşmeden kadroya gecenlerin içinde bulunduğu durum tam olarak budur.
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