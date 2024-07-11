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Editörler : oto-danisman-expert


11 Temmuz 2024 08:01
Thermomix TM6

TM041037 koduyla haziran ayına özel hediyeleri kazanabilir, thermomix tm6 nın rüya gibi dünyasına ilk adımı kazanabilirsiniz. (Bu ayın hediyesi vakumlu saklama kapları vakum pompası) &#127881;&#127881; irtibat için 05011214751 instagramnull: thermogamze

Thermomix, mutfakta devrim yaratan çok amaçlı bir mutfak robotudur. Karıştırma, doğrama, yoğurma, buharda pişirme ve daha birçok fonksiyonu tek bir cihazda toplayarak yemek yapmayı kolaylaştırır. Akıllı tarif rehberi ve Wi-Fi bağlantısı sayesinde, tarifleri adım adım takip edebilir ve yeni tariflere kolayca ulaşabilirsiniz. Bu özellikleriyle Thermomix, mutfakta pratik ve yaratıcı çözümler sunar.

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