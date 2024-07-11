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Editörler : F16 Gökçen


11 Temmuz 2024 08:07
Tutuklu Açık Görüş İçin Yazdığı İsimleri Değiştirebilir mi?

Merhaba arkadaşlar, cezaevinde bulunan tutuklu ilk cezaevine girdiğinde 60 gün içerisinde 3 isim bildirmek zorunda diye biliyorum, bu isimleri sonra nasıl değiştirebilir? Veya bu hakkı var mı? Varsa örneğin isim değiştirme süreci kaç gün sürüyor, bu konuyu detaylı anlatacak bir CTE personeli arıyorum, cevap için şimdiden teşekkürler.

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