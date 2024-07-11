Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


11 Temmuz 2024 08:56
Öz disiplin ve irade terbiyesi konusunda yardımınıza ihtiyacım var.
Merhaba. Öz disiplin ve irade terbiyesi konusunda yardımınıza ihtiyacım var. 38 yaşındayım ve işimden olmak üzereyim bu yüzden.

gokhankakiz
Daire Başkanı
11 Temmuz 2024 10:04
intihar eşiğini aştım artık.

gokhankakiz
Daire Başkanı
11 Temmuz 2024 10:16
Merhaba. Disiplin sorunum var. Kural gerektiren mevcut işim gibi işlere uyanıyorum. Acil yardımınıza ihtiyacım var intihar eşiğini aştım artık.
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