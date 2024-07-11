KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Temmuz 2024 09:28
Merkezide kadrolu yerleşip , merkezide sözleşmeli kite başvuru

Merkezi alımda kadrolu memuriyete başlayıp , aynı puanla sonraki merkezi atamanın içindeki sözleşmeli pozisyonlara başvuru verebiliyor muyuz?


atanamayanaktuer
Aday Memur
11 Temmuz 2024 09:35

hayır


yeşilrussel
Memur
11 Temmuz 2024 09:36

Merkezide bir defa yerlesme hakkin var


dgsdgsdgs
Aday Memur
11 Temmuz 2024 09:55

2022 puanıyla yerleşip sonra 2024 puanıyla kite yerleşmek mümkün mü


rüya34344
Aday Memur
11 Temmuz 2024 10:16
acik aalimlardan sözleşmeli personel oldum, şimdi hangilerini basvurabilirim. sadece memura mi? kit lerde ki sözleşmeli personele basvuramiyo4 muyum

MATYAZ
Genel Müdür
11 Temmuz 2024 10:49

bence evet, bi ara araştırmıştım. farklı yasaya tabi olduğundan yerleşilebiliyordu

dgsdgsdgs, 1 saat önce

2022 puanıyla yerleşip sonra 2024 puanıyla kite yerleşmek mümkün mü

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