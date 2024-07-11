Belediye Memuru kurum değiştirme

Herkese Merhaba Ankara Büyükşehir Belediyesinde 657ye tabi memeurum yaklaşık 4.5 yıl sözleşmeli kalan 1.5 yılda kadrolu bir şekilde devam etmekteyim. Kurum değişikliği yapmak istiyorum. bunun en kolay yöntemi nedir? yada en rahat hangi kuruma geçiş yapabilirim?

Herkese Merhaba Ankara Büyükşehir Belediyesinde 657ye tabi memeurum yaklaşık 4.5 yıl sözleşmeli kalan 1.5 yılda kadrolu bir şekilde devam etmekteyim. Kurum değişikliği yapmak istiyorum. bunun en kolay yöntemi nedir? yada en rahat hangi kuruma geçiş yapabilirim?