Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


11 Temmuz 2024 09:30
Belediye Memuru kurum değiştirme
Herkese Merhaba Ankara Büyükşehir Belediyesinde 657ye tabi memeurum yaklaşık 4.5 yıl sözleşmeli kalan 1.5 yılda kadrolu bir şekilde devam etmekteyim. Kurum değişikliği yapmak istiyorum. bunun en kolay yöntemi nedir? yada en rahat hangi kuruma geçiş yapabilirim?

elk muhendis
Şef
11 Temmuz 2024 09:58

En kolayı bir şekilde Sözleşmeliye geçmek. Sınavsız kadrolu geçiş için Mansur Yavaş sana muvafakat vermeli ve karşı tarafı da ayarlamalısın.


elk muhendis
Şef
11 Temmuz 2024 10:01

Son bir yol da belediye içi bir birime geçiş. Ama bu sürgün gibi olacaktır rahat edersin ama bir yanın üzgün olur. Sorun çıkaranlara yapılan muamele aşağı yukarı bu.


elk muhendis
Şef
11 Temmuz 2024 10:04

Ben de bir üniversitede kadroluydum, puanla sözleşmeliye geçtim. Tanıdığın yoksa daha kolay bir yol bulunmuyor.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Belediyelerde Lise Mezunu MüdürKadroya Geçişte Diploma Unvanımı Alabilir miyim ?Belediye Memuru kurum değiştirmeİstanbul büyükşehir belediyesinde memurlukSözleşme maddeleri dışında çalıştırılma

Sözlük

şu an çalan şarkı 2 müge ekici 3 ünlem 1 prens bongomia 2 öjenizm 2 var bunlar 1 tamiri imkansız 1 yok saymak 1 kanatlı aslan 1 olmazsa olmazınız nedir? 1

Son Haberler

Emekli maaşına zamda son karar Erdoğan'ın: Bugün toplantı yokEPDK, elektrik tüketicilerine yönelik değişiklikler içeren taslağı görüşe açtıAltının gramı 2 bin 522 liradan işlem görüyorÖSYM, KPSS branş bazında sıralamaları güncellediFenomen 'Gaga Bulut', yasa dışı bahsi teşvikten gözaltında

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?