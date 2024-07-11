Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


11 Temmuz 2024 10:03
Emsale takılma
Herkese merhaba. 2020'de lise mezunu oldum ve 2021'de lise düzeyinden 13/3 olarak işe başladım. Şu anda 12/3 olarak görev yapıyorum. Bu sene ise lisans mezunu oluyorum. Emsale takılır mıyım?

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