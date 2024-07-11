Emsale takılma

Herkese merhaba. 2020'de lise mezunu oldum ve 2021'de lise düzeyinden 13/3 olarak işe başladım. Şu anda 12/3 olarak görev yapıyorum. Bu sene ise lisans mezunu oluyorum. Emsale takılır mıyım?

Herkese merhaba. 2020'de lise mezunu oldum ve 2021'de lise düzeyinden 13/3 olarak işe başladım. Şu anda 12/3 olarak görev yapıyorum. Bu sene ise lisans mezunu oluyorum. Emsale takılır mıyım?