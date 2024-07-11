Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Temmuz 2024 10:08
KİTTEN 4/B YE
kitte çalışıp 4/b ye atama onayı çıkarmama işlemine karşı dava açan var mı ? (kitten kültür turizm bakanlığı 4/b ye atamam yapılmadı)

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeli Personele KadroYıllık izin4/B Sözleşmeli Büro Personeli 3 Yılın Sonunda Diploma Unvanına atanabilir mi ?Sözleşmeli memur iken başka bir yere atanma7433 Sayılı Kanuna Göre 3+1 Sözleşmeli Personel Eş Durumu Tayin HakkındaÜniversitede destek personeli

Sözlük

şu an çalan şarkı 2 intihal 1 yıllık izin 2 yok saymak 1 kedi 1 bilmeyen birine sözlüğü anlatmak 4 Emekliler devlete yüktür 1 olmazsa olmazınız nedir? 1 tam her şey düzeldi derken ters giden bir şeylerin çıkması 4 hindistan 1

Son Haberler

Emekli maaşına zamda son karar Erdoğan'ın: Bugün toplantı yokEPDK, elektrik tüketicilerine yönelik değişiklikler içeren taslağı görüşe açtıAltının gramı 2 bin 522 liradan işlem görüyorÖSYM, KPSS branş bazında sıralamaları güncellediFenomen 'Gaga Bulut', yasa dışı bahsi teşvikten gözaltında

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?