Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Temmuz 2024 10:08
Eş durumu atamam asaleten oldu mehil izni verilir mi ?

7 ay önce geçici atamayla bursaya atandım asaletim yeni geldi ve geçici atamam asaleten atama olacak ilişik kesip tekrar başlama yapıcam mehil izni verirler mi ve tayin parası alabilir miyim

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıBanka dolandırıcılığında hesabım kullanılmışİcralık polisler tek başlık2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerMeslekten ayrıldım sanki yeniden doğdum27 Aralık'ta açığa alınan memurlar2.şark söz verildiği gibi kalkacak mı?Egm kamu hattı referans olma

Sözlük

hindistan 1 bilmeyen birine sözlüğü anlatmak 4 ünlem 1 şu an çalan şarkı 2 Emekliler devlete yüktür 1 supporters 7 istemiyorum 2 kanatlı aslan 1 olmazsa olmazınız nedir? 1 şikayetetbutonu'na sormak istedikleriniz 1

Son Haberler

Emekli maaşına zamda son karar Erdoğan'ın: Bugün toplantı yokEPDK, elektrik tüketicilerine yönelik değişiklikler içeren taslağı görüşe açtıAltının gramı 2 bin 522 liradan işlem görüyorÖSYM, KPSS branş bazında sıralamaları güncellediFenomen 'Gaga Bulut', yasa dışı bahsi teşvikten gözaltında

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?