Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Temmuz 2024 10:08
Geçici atamam naklene çevrildi, mehil ve yolluk ücreti

7 ay önce geçici atamayla bursaya atandım asaletim yeni geldi ve geçici atamam asaleten atama olacak ilişik kesip tekrar başlama yapıcam mehil izni verirler mi ve tayin parası alabilir miyim

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıBanka dolandırıcılığında hesabım kullanılmışİcralık polisler tek başlık2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerMeslekten ayrıldım sanki yeniden doğdum27 Aralık'ta açığa alınan memurlar2.şark söz verildiği gibi kalkacak mı?Egm kamu hattı referans olma

Sözlük

umut tüneli 1 evde saç tıraşı 1 kanatlı aslan 1 ünlem 1 yıllık izin 1 supporters 7 bilmeyen birine sözlüğü anlatmak 5 müge ekici 3 Selim yuhay 1 hindistan 1

Son Haberler

35.000 TL %0 Faizli Masrafsız Nakit!Bakan Kurum 3 günde 5 ili ziyaret edecekTOBB Başkanı'ndan bazı şirketlerin zor durumda olduğu iddialarına yanıt'Terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayal'Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?