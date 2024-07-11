KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


11 Temmuz 2024 10:30
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Merhabalar Büro yönetimi mezunu arkadaşlar, tercih verecekler gönderi altına puanlarını ve öncelik verecekleri şehir kurum vs yazabilir mi? Yardimlasirsak bu süreci daha kolay atlatabiliriz. Herkese başarılar..

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