KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Temmuz 2024 11:29
Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Hk.

Arkardaşlar 2024/1 merkezi alımdaki Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ne iş yapar, maaşı nedir, çalışma şartları nelerdir bilgisi olan var mı acaba ?

Çok Yazılan Konular

2024/1 merkezi 2500 kadro4001 alımı kaç kişi olur ?Kamuda çalışan mühendisler rahat ve huzurlu bir yaşam içinMerkezide kadrolu yerleşip , merkezide sözleşmeli kite başvuruSGK icra memuru ne yapar ?Merkezi Atamadan Sonra Sözleşmeli Alıma GeçişTemmuz merkezi atamalarıZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)HAGB ve Güvenlik Soruşturması ve Sonuç28 yaş Lisans Mezunu Çaresizliği

Sözlük

yok saymak 1 supporters 7 öjenizm 2 prens bongomia 2 ünlem 1 evde saç tıraşı 1 bilmeyen birine sözlüğü anlatmak 5 diş fırçası 1 boş tribünlere oynamak 1 olmazsa olmazınız nedir? 1

Son Haberler

35.000 TL %0 Faizli Masrafsız Nakit!Bakan Kurum 3 günde 5 ili ziyaret edecekTOBB Başkanı'ndan bazı şirketlerin zor durumda olduğu iddialarına yanıt'Terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayal'Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?