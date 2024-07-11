Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


11 Temmuz 2024 11:34
TÜRKŞEKER MAAŞ ÖZLÜK HAKLARI

Arkadaşlar türkşeker merkezi atamada bölümümden (adalet) personel alıyormuş. Puanım da cok iyi atanacağimi düşünüyorum ama kurum ile ilgili bilgisi olan yardimci olursa sevinirim. Ankaradaki genel müdürlüğe başvurmayı düşünüyorum. Düz memur maaşı ne kadardır özlük hakları ek ücretler vs varmı. Çalışma sistemi nasildir yogunluk durumu bilgilendirirseniz sevinirim

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