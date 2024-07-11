Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Temmuz 2024 11:47
Eş Durumu Bir Garip Mesele.

2022 Mayıs ayında göreve başladım. Geçen sene kadroya geçtim. Diyarbakırdayim 2 yil oldu. Eşim Ankara'da çevre sehirciliğe bağli kreşte çalışıyor. Eş durumuyla onun yanına hakkım var mı?

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