Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Temmuz 2024 12:09
Mobing

Hastanemde kıdemli hemşireler yeni başlayan hemşirelerden 2 3 kat fazla mola yapıyorlar ve bunu hastanenin yönetimi istiyor bunun mobing olması gerekmiyor mu . mobing için altı ay olması gerek sanırım biz zaten 3 ay dayandık bir üç ay daha mı dayanıcaz bu sisteme

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