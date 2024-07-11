Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


11 Temmuz 2024 12:16
KİT Çalışma Şartları, Maaş Ve Yan Haklar

Türk Şeker, TEİAŞ, EÜAŞ, TCDD, TAİŞ, TEDAŞ gibi kurumların çalışma şartları, maaş ve yan hakları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Vardiye sistemi var mı?

Lojman imkanı var mı?

Güncel maaş durumu nedir?

İkramiye var mı? ne şelilde?

Giyim yardımı, gıda, yakıt desteği vb. yan haklar var mı?


ahmet44mlty
Şef
11 Temmuz 2024 13:29

tcdd de çalışıyorum bı sonrakı mesajda detaylı şekilde anlatacagım .


ahmet44mlty
Şef
11 Temmuz 2024 13:36

vardiya sistemi unvana göre olabilir bazı bölümler vard,yalı cunku.lojman ımkanı degişebilir farklı bölgelerde misafırlıkten faydalanabılır.giyim yardımı son 2 yıl aldık bu sene sayıştayın denetımıne takılınca ıptal oldu,gıda desteggı yok.tekniker veya mühendis isen araziye çıkar3 ayda bir arazi tazminatı ve her ay harcırah alırsın.her ay ek olarak katener ücreti yatar şu an 500 lira katener destegi tüm personele aylık şekilde yatmaktadr.ünvanım teknıker araziye çıkmıyorum,7/1 derece kademe var ve 6 yıldır çalışıyorum.depremden sonra nakılle malatyaya geldım ve aldıgım maaş 42 bin civarı.hakedişlerin asla gecikmez,unvana göre sözleşme ücreti zaten farklı olur.son olarak tercih sizin hakkınızda hayırlısı olsun.Tercih vereceksenız zor yanları oldugu gibi kolay yanları da var mutlaka kı bu her kurumda böyle.8-5 yapıyoruz haftasonu ve resmi tatiller var..promosyon en son 2023 ocakta aldık 25000 tl idi ve 3 yıl gecerlıydı yani 2025 aralığına kadar.şimdilik diyeceklerim bu kadar.

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