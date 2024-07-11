KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Temmuz 2024 12:22
Memur bedelli askerliğe giderken izin

Eylül ayında bedelli askerlik görevini ifa edeceğim. Yeteri kadar yıllık iznim var maaş almak için ücretsiz izin yerine yıllık iznimi kullanma hakkım var mı

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