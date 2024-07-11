KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


11 Temmuz 2024 12:36
3001 Memur
İki kişilik kontenjan var İstanbul'da. Beyoğlu ve Tuzla. Kim kaç puanla başvuracak bilelim umutlanmayalım. puan 80.

Normalbiri123
Aday Memur
11 Temmuz 2024 13:33

85

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