KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Temmuz 2024 13:32
2024/1 Merkezi SGK İcra Memurluğu

Merhaba, SGK İcra Memurluğu lisans mezunu ilanı (hukuk, ekonomi, kamu yönetimi vs.) kaçla kapatır, tahminleriniz nedir?


turasas2022
Memur
11 Temmuz 2024 13:34
81 görür

dgsdgsdgs
Aday Memur
11 Temmuz 2024 13:37

2023 2 atamasının sonuçlarına bak.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024/1 merkezi 2500 kadro4001 alımı kaç kişi olur ?Kamuda çalışan mühendisler rahat ve huzurlu bir yaşam içinMerkezide kadrolu yerleşip , merkezide sözleşmeli kite başvuruSGK icra memuru ne yapar ?Merkezi Atamadan Sonra Sözleşmeli Alıma GeçişTemmuz merkezi atamalarıZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)HAGB ve Güvenlik Soruşturması ve Sonuç28 yaş Lisans Mezunu Çaresizliği

Sözlük

bilmeyen birine sözlüğü anlatmak 5 olmazsa olmazınız nedir? 1 yıllık izin 1 öjenizm 2 yok saymak 1 kanatlı aslan 1 boş tribünlere oynamak 1 umut tüneli 1 diş fırçası 1 şu an çalan şarkı 2

Son Haberler

9. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda35.000 TL %0 Faizli Masrafsız Nakit!Bakan Kurum 3 günde 5 ili ziyaret edecekTOBB Başkanı'ndan bazı şirketlerin zor durumda olduğu iddialarına yanıt'Terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayal'

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?