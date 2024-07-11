KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Temmuz 2024 13:34
SGK icra memuru ne yapar ?

sgk icra memuru maaşı çalışma kosullari nedir bilen aydinlatabilir mi ? sahada mi calisiyorlar kurumda mi ? cevre sehircilik birakilip sgk ya gecilir mi ?


dgsdgsdgs
Aday Memur
11 Temmuz 2024 13:39

Çevre şehircilik de ne var? Ya madem atandin niye tercih yapiyirsun?


turasas2022
Memur
11 Temmuz 2024 13:46
sanane
dgsdgsdgs, 29 dk. önce

Çevre şehircilik de ne var? Ya madem atandin niye tercih yapiyirsun?


dgsdgsdgs
Aday Memur
11 Temmuz 2024 13:50

Benim hakkımı tercih edecekse haram zıkkım olsun

turasas2022, 22 dk. önce
sanane

Farukcuk
Aday Memur
11 Temmuz 2024 13:51

sen bilirsin ama bence çevre ve şehircilikten devam et sgkye giren herkes bin pişman.


MrThuganomics
Aday Memur
11 Temmuz 2024 13:52

Hiçbir SGK pozisyonu için Çevre Şehircilik bırakılmaz bence.


turasas2022
Memur
11 Temmuz 2024 13:57
ay bi sus be tercih bile yapmicam belki defol hadi
dgsdgsdgs, 18 dk. önce

Benim hakkımı tercih edecekse haram zıkkım olsun


dgsdgsdgs
Aday Memur
11 Temmuz 2024 14:01

Bir başkası için de olabilir haram zıkkım olsun onun adına da.

turasas2022, 11 dk. önce
ay bi sus be tercih bile yapmicam belki defol hadi
Toplam 7 mesaj

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