KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Temmuz 2024 13:45
sözleşmeli personelim, kit hariç herkesin maaşı aynı mı?
Merhabalar, sözleşmeli personelim. kit haric bir yere başvursam maaşım değişmeyecek dediler. doğru mudur?

Farukcuk
Aday Memur
11 Temmuz 2024 13:53

evet doğru hatta üniler daha az bile olabilir.


rüya34344
Aday Memur
11 Temmuz 2024 13:57
üniversitedeyim
Farukcuk, 15 dk. önce

evet doğru hatta üniler daha az bile olabilir.

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