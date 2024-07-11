Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


11 Temmuz 2024 14:22
TEİAŞ maaş?
yeni başlayan memur ne kadar alıyor ?

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?KİT'lerde Uzaktan Çalışmaya GeçiliyorMemurlukta İlk İş GünüDHMİ de emeklilikTürkiye Taşkömürü Kurumu özelleşiyor mu?KİT Reformu ve KİT'lerde Ceo Dönemi [Bilgi / Sohbet]TÜRKŞEKER MAAŞ ÖZLÜK HAKLARIKİT Çalışma Şartları, Maaş Ve Yan HaklarKıyafet yardımı iptal!!! DHMİ becayiş talepleri

Sözlük

tam her şey düzeldi derken ters giden bir şeylerin çıkması 4 boş tribünlere oynamak 1 yok saymak 1 asgari ücretin 1603 tl olması 1 supporters 2 hindistan 1 müge ekici 3 şu an çalan şarkı 2 prens bongomia 2 evde saç tıraşı 1

Son Haberler

Polis merkezine saldıran şahıs ilk duruşmada ifadesini değiştirdiBakanlıktan 'kaşar peyniri' için yeni uygulamaServet Yardımcı, TFF başkan adaylığından çekildi!Parkta oturan gençlere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralıDilan ve Engin Polat 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?