KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


11 Temmuz 2024 14:39
2024/1 DHMİ Elektrik 3290

Selam arkadaşlar. Çok güzel alımlar var. Benim puanım 91 küsür. Sıralamada 6. gözüküyorum ancak önümdeki 4 kişi elektronik mezunu. Ben Muğla ve Gökçeada düşünüyorum.

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