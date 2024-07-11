KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Temmuz 2024 15:11
teiaş -eüaş
merhaba teiaş ve eüaş kurumlarının maaş,yan haklar ve çalışma koşulları hakkında bilgisi olan var mıdır

cengbm
Aday Memur
11 Temmuz 2024 15:31

Bayağı bir mühendis alacaklar. Orada çalışan arkadaşlar bilgilendirme yapsa çok güzel olur.

Özelleştirme durumları nedir bende bunu merak ediyorum


Esn.t
Aday Memur
11 Temmuz 2024 16:23

Özelleştirilse ne olacak hocam kadrolu alım değil mi bu?

cengbm, 1 saat önce

Bayağı bir mühendis alacaklar. Orada çalışan arkadaşlar bilgilendirme yapsa çok güzel olur.

Özelleştirme durumları nedir bende bunu merak ediyorum


albasador
Daire Başkanı
11 Temmuz 2024 16:26

Arkadaşlar 10 yılı aşkın süredir EÜAŞ ta çalışıyorum. Klavuza merakımdan baktım ve EÜAŞ bir çok bölgeye alım yapıyor. Öncelikle şunu bilmeniz gerekli özelleşme olduktan sonra herhangi bir mağduriyet yok.2 seçenek var ya havuza gidip istediğiniz ile atanıyorsunuz ama kurum seçme şansınız yok ya da EÜAŞ diyor ki benim falança yerde sana ihtiyacım var o yüzden seni havuza göndermiyorum diyor.Çünkü 399a tabi sözleşmede bu durum var. Maaşlar tabi ki 657 kurumlarına göre yüksek.


buffalosoldier
Şef
11 Temmuz 2024 16:38

ne kadar bir yükseklikten bahsediyoruz. dişe değer bir yükseklik mi

albasador, 27 dk. önce

Arkadaşlar 10 yılı aşkın süredir EÜAŞ ta çalışıyorum. Klavuza merakımdan baktım ve EÜAŞ bir çok bölgeye alım yapıyor. Öncelikle şunu bilmeniz gerekli özelleşme olduktan sonra herhangi bir mağduriyet yok.2 seçenek var ya havuza gidip istediğiniz ile atanıyorsunuz ama kurum seçme şansınız yok ya da EÜAŞ diyor ki benim falança yerde sana ihtiyacım var o yüzden seni havuza göndermiyorum diyor.Çünkü 399a tabi sözleşmede bu durum var. Maaşlar tabi ki 657 kurumlarına göre yüksek.

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