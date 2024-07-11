Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Temmuz 2024 15:26
Temmuz enflasyonu kaç çıka(rıla)çak?

Ekonomi gazetecisi Alaattin aktaş bir kaç gün önce yazdığı bir yazıda Haziran'da yapilan elektrik zammı, sigara ve yakıta gelen ÖTV ler ve kira zamlarinin temmuzda en az %1.5-2 oranında kesinlestigini yazdı.Benim tahmin %2.90?


Bankamatikmemur
Aday Memur
11 Temmuz 2024 15:57

Güldürme beni ya başkan sebze meyve ucuzladı keskin düşüş başladı dedi bile

Sen fiyatlara baktığını mı sanıyorsun 1 altı bile çıkarabilir kalem marifetiyle

Son iki senede Tuik yüzde 75 zammı kalem marifetiyle yok etmiş

Çok birşey bekleme


Çorluilolsun
Şef
11 Temmuz 2024 16:19

tüik başkanının açıklamalarından sonra hiç inancım kalmadı enflasyon verilerine, önceden işine göre fiyat seçiyorlardır falan diyordum artık hiç fiyat baktıklarını bile düşünmüyorum yıl sonu emekli memur maaşlarını belirleyecek rakamlar açıklıyorlar aylık

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