Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Temmuz 2024 15:27
Ceza infaz kurumunda memurun diyet yemek

arkadaşlar bende yağlı yemek yiyemediğim için doktordan kolonoskopi ve endoskopiyle hastalığıma teşhis koydurmaya çalışıyorum. ama cezaevinde memurun diyet yazdırması yasakmı. böyle şeyler duyuyorum. varsa öyle bi şey ne yapmam lazım

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