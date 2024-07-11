KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea



Becayiş istiyor
11 Temmuz 2024 15:34
Sözleşmeli personel ÖSYM kpss alımında KİT'lere başvurabilir mi ?

Merhaba Açıktan atamayla sözleşmeli büro personeli olarak yerleştirildim. Şuanki merkezi atamaya başvurabilir miyim ? tercih klavuzuna aşağıdaki maddeyi koymuşlar bir engel oluşturabilir mi ? Tercih yapılacak pozisyonların hepsinde derece kadro yazıyor ? direkt ADAY MEMUR olarak başlatmıyorlar mı?

17/10/2023 tarihli ve 32342 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2024 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının tespitine dair 16/10/2023 tarihli ve 7723sayılı Cumhurbaşkanı Kararının ?Sınavlar? başlıklı 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında; "1/1/2024 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça&#894; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz."


Eriticim
Aday Memur
11 Temmuz 2024 15:58

Kardeşim neden milletin hakkına giriyorsun atanmışsın işte


ottomaan
Şef
11 Temmuz 2024 16:12

mevzuat açık " 3 hizmet yılını tamamlamadıkça" diyor hocam.


simos35
Aday Memur
11 Temmuz 2024 16:20

Açıktan atanmışsa ve yedekli bir alımsa ki genelde açıktan alımlar yedekli oluyor, yazdığı kadroya giderse hakka girmiş olmaz. Eğer ki yazıp da gitmezse işte o zaman hakka girmiş olur.

Eriticim, 55 dk. önce

Kardeşim neden milletin hakkına giriyorsun atanmışsın işte

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