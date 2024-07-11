E Nabız Hastane Ziyareti

Merhabalar, E Nabız üzerinde kişinin ve doktorların gördüğü hastane ziyaretlerinin silinmesi ve kimse tarafından görülmemesi mümkün mü ? bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim.

Merhabalar, E Nabız üzerinde kişinin ve doktorların gördüğü hastane ziyaretlerinin silinmesi ve kimse tarafından görülmemesi mümkün mü ? bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim.