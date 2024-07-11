Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Temmuz 2024 16:08
E Nabız Hastane Ziyareti
Merhabalar, E Nabız üzerinde kişinin ve doktorların gördüğü hastane ziyaretlerinin silinmesi ve kimse tarafından görülmemesi mümkün mü ? bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim.

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