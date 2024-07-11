Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Temmuz 2024 16:25
Usule Uygun İstifa Sonrası Geri Dönüş
usule uygun istifa ettim dilekçem red geliyor avukatla dönebilen var mı yardımcı olacak kardeşlerim abilerim

Happylady
Aday Memur
11 Temmuz 2024 16:37

Neden red geliyor neden istifa ettin geri dönüyorsun


monat4242
Aday Memur
11 Temmuz 2024 16:39
ailevi nedenlerden dolayı istifa ettim etmek zorunda kaldım red sebebi yeterli personelimiz var diye açıklamışlar
Happylady, 17 dk. önce

Neden red geliyor neden istifa ettin geri dönüyorsun


swat3410
Editor
11 Temmuz 2024 16:51

https://forum.memurlar.net/kategori/kamu-personeli/emniyet-genel-mudurlugu/?SearchText=istifa+sonras%FD+&FirstDate=&LastDate=&DateSelector=


swat3410
Editor
11 Temmuz 2024 16:52

Bu konuda daha önce açılan başlıklara göz attığınızda aradığınız bilgiye ve daha fazlasına sahip olacaksınız. Tekrarlayan başlık olması nedeniyle bilgi sahibi olduktan sonra başlık yazışmaya kapatılacaktır.

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