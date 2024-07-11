KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


11 Temmuz 2024 16:25
2024-1 DHMİ İŞ MAKİNASI BAŞVURU YAPACAKLAR

2024-1 DHMİ İŞ MAKİNASI BAŞVURU YAPACAKLAR VARMI


Teknikermakina
Aday Memur
11 Temmuz 2024 16:29

https://chat.whatsapp.com/J2MWBfsokvHIjBsexAasSG


Teknikermakina
Aday Memur
11 Temmuz 2024 16:32

S.a arkadaşlar DHMİ iş makinası operatörü tercih edecekler için whatsapp grubu linki bırakıyorum

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

TCDD temmuz 2024/1 merkezi alımı3001 Memur Vagon teknisyenliğine başvuracaklarLisans mezunu olmadan önlisanstan atanmakAsalet tasdikiMerkezi alım kontenjanlarıHat Bakım Onarım Memuru2024-1 DHMİ İŞ MAKİNASI BAŞVURU YAPACAKLARMuhasebeden DGS ile okunabilecek açıköğretim bölümleriŞeker Fabrikaları Maaş

Sözlük

tam her şey düzeldi derken ters giden bir şeylerin çıkması 4 boş tribünlere oynamak 1 yok saymak 1 asgari ücretin 1603 tl olması 1 supporters 2 hindistan 1 müge ekici 3 şu an çalan şarkı 2 prens bongomia 2 evde saç tıraşı 1

Son Haberler

Tartıştığı müşterisini öldüren köpek eğitmenine hapis cezasıPolis merkezine saldıran şahıs ilk duruşmada ifadesini değiştirdiBakanlıktan 'kaşar peyniri' için yeni uygulamaServet Yardımcı, TFF başkan adaylığından çekildi!Parkta oturan gençlere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?