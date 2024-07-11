2. şark muafiyet talebim uygun görülmedi

2017-2021 yıllarında görev süresi 4 yıl olan ilçede 4 yıl süreyle şark görevimi yaptım. Ben şarktan döndükten sonra görev yaptığım ilçenin görev süresi 3 yıla düştü. Güncel atama ve yer değişikliği yönetmeliğinin 13. maddesinde de; "Emniyet amiri ve emniyet müdürü rütbesi personel hariç, ikinci bölgede görev yaptığı

birimlerde bu Yönetmelikte belirtilen hizmet. süresini tamamladıktan sonra aym birimde kesintisiz olarak göreve devam edilmesi halinde; ekli (l) sayılı cetvelde hizmet süresi altı yıl olarak beliıtilen birimlerde toplamda on yıl, beş yıl olarak belirtilen birimlerde toplamda sekiz yıl, dört yıl olarak belirtilen birimlerde toplamda altı yıl, üç yıl olarak beliltilen birimlerde toplamda dört yıl, iki yıl olarak beliıtilen birimlerde toplamda üç yıl kesintisiz olarak görev yapılması durumunda ikinci bölgede ikinci görev tamamlanmış sayılır.? yazmaktadır.

Bende bu duruma istinaden Personel Başkanlığına yaptığım görev süresini belirterek 2. şark hizmetinden muah olma talebimi gönderdim.

Gelen Cevap bu şekilde;

****** BIRIMINDE ÇALIŞTIĞINIZ SÜRE İÇİNDE ÇİFT ŞARK HIZMETİ İÇİN 4+2 YILA TABİ OLDUĞUNUZ. TARAFIMIZCA YAPILAN HESAPLAMA SONUCU EKSİK SÜRENİZ OLMASI SEBEBİYLE TALEBİNİZ UYGUN DEĞERLENDİRİLMEMİŞTİR.

Yönetmelikte çalıştığı dönem vs diye bir ayrım yok ama Personel Başkanlığı bunu bahane ederek talebimi reddetmiş. Bu konuda yapabileceğim başka bişey var mı arkadaşlar.