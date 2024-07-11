Kpss 2024/1

Arkadaşlar maliye mezunuyum. Yazacağım kadrolarin unvanı hep memur. Bı tane icra memuru var bir tane de merkezi satınalma uzm. yrd. var. Bu ikisinin diğer memurlardan bi avantajı var mı acaba ?

Arkadaşlar maliye mezunuyum. Yazacağım kadrolarin unvanı hep memur. Bı tane icra memuru var bir tane de merkezi satınalma uzm. yrd. var. Bu ikisinin diğer memurlardan bi avantajı var mı acaba ?