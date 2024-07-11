Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


11 Temmuz 2024 17:53
TÜRKİYE ŞEKER GENEL MÜDÜRLÜK MEMUR MAAŞI?
ne kadar arkadaşlar lütfen bilgi verir misiniz

Spinozanın Pelerini
Şef
11 Temmuz 2024 18:34
kitlerde zamsız hali genel olarak asaletsiz 36 civarı, asaletten sonra da 39 civarıdır.
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