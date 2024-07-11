merhabalar ben kamuda çalışan yaşını göstermeyen hayata pozitif bakan siyah saçlı siyah gözlü yakışıklı biriyim benim gibi kamuda memur olan merhametli doğayı seven hayvanları seven kendisiyle barışık esprili eğlenceli bir yada iki çocuk düşünen Allah korkusu olan vicdanlı merhametli vatansever Atatürk milliyetçisi biriyle izdivaç düşünüyorum

merhabalar ben kamuda çalışan yaşını göstermeyen hayata pozitif bakan siyah saçlı siyah gözlü yakışıklı biriyim benim gibi kamuda memur olan merhametli doğayı seven hayvanları seven kendisiyle barışık esprili eğlenceli bir yada iki çocuk düşünen Allah korkusu olan vicdanlı merhametli vatansever Atatürk milliyetçisi biriyle izdivaç düşünüyorum