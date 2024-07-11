KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


11 Temmuz 2024 19:29
Ulaştırma Bakanlığında Çalışanlar

Ulaştırma bakanlığında çalışan arkadaşlar, 2024/1 tercihleri sadece kıyı illerde mevcut. Örneğin Burdur veya Ispartaya tayin olmak istediğimizde herhangi bir birimi var mı? Böyle bir imkan mevcut mu? Atandığımız zaman nerede çalışıyoruz? Ulaştırma bakanlığının kendisinde mi yoksa örneğin bağlı olduğu bir kuruluş olan Karayollarında mı? Kurum içerisinden bilgisi olan birisi yardımcı olursa sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Hat Bakım Onarım Memuru3001 Memur TCDD temmuz 2024/1 merkezi alımıVagon teknisyenliğine başvuracaklarLisans mezunu olmadan önlisanstan atanmakAsalet tasdikiTAŞ KÖMÜRÜ KURUMU HARİTA TEKNİKERİ BAŞVURACAKLAR3292 - Mekatronik2024-1 DHMİ İŞ MAKİNASI BAŞVURU YAPACAKLARMerkezi alım kontenjanları

Sözlük

Dokumuza uymayan kıyafetler 2 yok saymak 1 müge ekici 3 tam her şey düzeldi derken ters giden bir şeylerin çıkması 3 bilmeyen birine sözlüğü anlatmak 5 A Family Affair 2024 1 tamiri imkansız 2 asgari ücretin 1603 tl olması 1 supporters 2 prens bongomia 2

Son Haberler

Kars'ta fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkilediİstanbulkart'ta öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirildiYunanistan, Romanya ve Bulgaristan NATO'ya lojistik destek için ortak niyet mektubu imzaladıSüper Kupa maçının tarihi belli olduKılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a: Cenazeme katılmanı istemiyorum

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?