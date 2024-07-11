Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Temmuz 2024 19:38
İlişik kestikten sonra

İlişik kestikten sonra okula gidip başlama yapmamız gerekyior peki ilçe milli eğitime de gitmek gerekyior mu yoksa sadece okulun başlama yazısı yazması yeterli mi


veli parsadan
Aday Memur
11 Temmuz 2024 19:48

başlarken sadece okula gidiyorsunuz


veli parsadan
Aday Memur
11 Temmuz 2024 19:49

ha bir de bankaya gitmeniz gerekiyor, hangi banka şubesi ile çalışıyorsa.


Englıshteacher34
Aday Memur
11 Temmuz 2024 19:50

İlçe milli eğitimdeki muhasebeye gitmek gerekiyor mu

veli parsadan, 2 saat önce

ha bir de bankaya gitmeniz gerekiyor, hangi banka şubesi ile çalışıyorsa.


veli parsadan
Aday Memur
11 Temmuz 2024 19:52

sadece okul ve banka. hesap açınca da ibanı watsaptan gönderin müdür yardımcısına falan.

Englıshteacher34, 2 saat önce

İlçe milli eğitimdeki muhasebeye gitmek gerekiyor mu


kadehar
Aday Memur
11 Temmuz 2024 19:56

personel nakil bildirimi, atama kararnamesi ve başlama yazınız ile ilçe milli eğitim müdürlüğündeki mutemetliğe gitmeniz lazım. aksi takdirde kbs sistemine girişiniz yapılmaz ve maaş alamazsınız


Englıshteacher34
Aday Memur
11 Temmuz 2024 20:02

Başlamamı yapan yer gerek yok dedi edevletten görebilir miyim giriş yapılıp yapılmadığını

kadehar, 2 saat önce

personel nakil bildirimi, atama kararnamesi ve başlama yazınız ile ilçe milli eğitim müdürlüğündeki mutemetliğe gitmeniz lazım. aksi takdirde kbs sistemine girişiniz yapılmaz ve maaş alamazsınız


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
11 Temmuz 2024 20:02

Normalde başlama işlemi sadece okul müdürlüğünde yapılır. Ama bazı yerlerde okul müdürlüğüne başvurduktan sonra aile bildirimi vb. işlemler için ilçe MEM'e gidilmesi de istenir.

Tekrar belirtelim, okul müdürlüğünün göreve başlama yazısınız yazmasıyla göreve başlarsınız. Göreve başlamada asıl yer, okul müdürlüğüdür. Çünkü sizin atamanız okul müdürlüğüne yapılıyor, ilçe müdürlüğüne değil.


Englıshteacher34
Aday Memur
11 Temmuz 2024 20:05

Kbs sistemi dedikleri ne dir acaba ben böyle bi yere yönlendirilmedim

Evlenmek Gerek, 2 saat önce

Normalde başlama işlemi sadece okul müdürlüğünde yapılır. Ama bazı yerlerde okul müdürlüğüne başvurduktan sonra aile bildirimi vb. işlemler için ilçe MEM'e gidilmesi de istenir.

Tekrar belirtelim, okul müdürlüğünün göreve başlama yazısınız yazmasıyla göreve başlarsınız. Göreve başlamada asıl yer, okul müdürlüğüdür. Çünkü sizin atamanız okul müdürlüğüne yapılıyor, ilçe müdürlüğüne değil.


kadehar
Aday Memur
11 Temmuz 2024 20:12

bakın yanlış anlaşılma olmasın. başlamanız okul tarafında yapılır ancak. Kbs maliyenin maaş ödemesi yaptığı sistemdir. İlçe memde hangi okula başladıysanız Kbs sisteminden sizi o okula nakil alıp ibanınızı vs girmeleri laızm ki maaşınız hesaplanıp ödenebilsin. Evet başlamayı okul yapar ancak maaşı ilçe mem yapacak. onun için dedim. ilçe mem e uğrayın. il dışından geldiyseniz maaş alamazsınız. il içi ise maaş alırsınız ancak yanlış okulda görünürsünüz ve ek dersinizi giremez okul müdürünüz

Englıshteacher34, 2 saat önce

Kbs sistemi dedikleri ne dir acaba ben böyle bi yere yönlendirilmedim


Englıshteacher34
Aday Memur
11 Temmuz 2024 20:14

İlçe mem e gitmeye gerek yok dediler ama

kadehar, 2 saat önce

bakın yanlış anlaşılma olmasın. başlamanız okul tarafında yapılır ancak. Kbs maliyenin maaş ödemesi yaptığı sistemdir. İlçe memde hangi okula başladıysanız Kbs sisteminden sizi o okula nakil alıp ibanınızı vs girmeleri laızm ki maaşınız hesaplanıp ödenebilsin. Evet başlamayı okul yapar ancak maaşı ilçe mem yapacak. onun için dedim. ilçe mem e uğrayın. il dışından geldiyseniz maaş alamazsınız. il içi ise maaş alırsınız ancak yanlış okulda görünürsünüz ve ek dersinizi giremez okul müdürünüz


kadehar
Aday Memur
11 Temmuz 2024 20:16

gitmeyin o zaman hocam ne diyeyim. ben bir il mem de muhasebede çalışıyorum. benden daha iyi biliyordur söyleyenler muhtemelen


Englıshteacher34
Aday Memur
11 Temmuz 2024 20:17

Peki edevletten görebilir muiim giriş yapılıp yapılmadığını

kadehar, 2 saat önce

gitmeyin o zaman hocam ne diyeyim. ben bir il mem de muhasebede çalışıyorum. benden daha iyi biliyordur söyleyenler muhtemelen


kadehar
Aday Memur
11 Temmuz 2024 20:19

hayır. Kbs başlı başına ayrı bir sistem. sadece il ilçe mem muhasabe çalışanları maliyeden aldıkları şifre ile girebilirler. Siz şehir değiştirdiniz mi onu bir söyleyebilir misiniz bana?

Englıshteacher34, 1 saat önce

Peki edevletten görebilir muiim giriş yapılıp yapılmadığını


Englıshteacher34
Aday Memur
11 Temmuz 2024 20:28

Evet il dışı atamam oldu

kadehar, 1 saat önce

hayır. Kbs başlı başına ayrı bir sistem. sadece il ilçe mem muhasabe çalışanları maliyeden aldıkları şifre ile girebilirler. Siz şehir değiştirdiniz mi onu bir söyleyebilir misiniz bana?


kadehar
Aday Memur
11 Temmuz 2024 20:30

Hocam yarın gidin ilçe mem e. Belgelerinin teslim edin. Bu ayın maaşı yapılmıştır muhtemelen. Size 15inden sonra münferit maaş yaparlar. Yarın Belgelerinizi teslim edin

Englıshteacher34, 1 saat önce

Evet il dışı atamam oldu

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