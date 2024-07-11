Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Temmuz 2024 19:43
2. şarkı doldurmak için gün hesabı

günü günü ile ilgili resmi bi yazı alan oldumu beklememiz gerekiyormu kimse birşey demiyor


Fenerbahce19.07
Memur
11 Temmuz 2024 22:45
Sanirim resmi bi yazi yok. Bizim il personel basladigin günü doldurup kesersen sizin icin daha iyi olur dedi . 1 yil emek verdim gunumu beklerim 1 ay daha calisirim napim

yns3333
Aday Memur
11 Temmuz 2024 22:57
tam emin olmamakla birlikte emniyet teşkilatı atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 23. maddesinin C bendini okuyun derim .

Fenerbahce19.07
Memur
11 Temmuz 2024 23:23
Personelin hizmet süresinin hesaplanmasinda; ? a) Süre baslangiç tarihi, atandig yerde göreve baslama tarihidir. Hizmet süresinin hesap- lanmasinda ayn il sinirlari içinde bulunan farkli birimlerde geçirilen süreler birlestirilir. b) Iller arasi veya ayni il içerisinde dogrudan merkeze bagh tagra teskilatina atamasi yap1-lan personel, yeni atandig birimde goreve basladig tarhteki hizmet suresine tabidir. c) Yil döngüsü olarak genel atama dönemleri esas alinir; ancak üç aya kadar eksik hizmeti olanlar bölgedeki hizmet süresini tamamlamis sayilir.
yns3333, Dün
tam emin olmamakla birlikte emniyet teşkilatı atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 23. maddesinin C bendini okuyun derim .

Mehmet1703
Aday Memur
12 Temmuz 2024 02:25
mesele çalışmak degilki 4 yıl bekledik 16 temmuzda kesip gonderirlerse ne olacak
Fenerbahce19.07, Dün
Sanirim resmi bi yazi yok. Bizim il personel basladigin günü doldurup kesersen sizin icin daha iyi olur dedi . 1 yil emek verdim gunumu beklerim 1 ay daha calisirim napim
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıİcralık polisler tek başlıkBanka dolandırıcılığında hesabım kullanılmışEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıAmir idari soruşturma için kamera kaydını alabilir mi?Meslekten ayrıldım sanki yeniden doğdumKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleriEgm fetö idari soruşturmaÜniversite borçlanması

Sözlük

hindistan 1 A Family Affair 2024 1 Emekliler devlete yüktür 1 Dokumuza uymayan kıyafetler 2 asgari ücretin 1603 tl olması 1 tamiri imkansız 2 evde saç tıraşı 1 Viraj 1 şu an çalan şarkı 2 diş fırçası 1

Son Haberler

TCMB'nin internet sitesinde sertifika değişikliği olacakÖğretmen cinayetinde yeni gelişme: Kadın öğretmen tarif edemedi, öğretmen sevgili gözaltındaBakan Işıkhan açıkladı: İşte en çok işçi açığı bulunan mesleklerMarmaris'te darbecilerin saldırdığı otel odasındaki izler korunuyorBakan Tunç: FETÖ elebaşı için 27 suçtan 7 iade talebimiz oldu

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?