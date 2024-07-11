Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Temmuz 2024 20:33
Amir idari soruşturma için kamera kaydını alabilir mi?

Şubeye geç gelme erken gelme veya erken çıkma gibi konularda kom rapor tutarken şubedeki kameralardan yararlanabilir mi?


kyk personeli
Memur
11 Temmuz 2024 23:14
yararlanamaz .Suçtur

iyilikiyidir01
Şube Müdürü
11 Temmuz 2024 23:21
Ne sanıyorsun ona akıl veren olmayacak mı geç geldi diye rapor tutacak kamera kaydını zaten muhakkik istiyor kanki kameraya baktım geç geldi yazacak komser var mı ki .tahmini yazar kameraya bakılır ne kadar geç erken çıktığın tespit edilir. idare mahkemesi usulden bozar senin dediğin gibi yapsa gene soruşturma incelenir gene ceza alırsın geç gelme çok da önemli değil de erken çıkma ağır olur .bazı arkadaşlar sunu bile basite alıyor değişimim geldi ben gidebilirim senin görev saatinden önce çıkman ceza alman için yeterli

Başkan91
Şef
11 Temmuz 2024 23:22

İster kom.yrd ister müdür ne fark eder.Tabi ki sonuçta odana kamera koymamış ortak kullanım alanı ve daha sağlam delillendirmişler olur


Pöh1pöh
Aday Memur
12 Temmuz 2024 00:34

Nokta değişiminden sonra şubede beklerken normal gelmeden cikmakta görev yerini terke girer mi?

iyilikiyidir01, Dün
Ne sanıyorsun ona akıl veren olmayacak mı geç geldi diye rapor tutacak kamera kaydını zaten muhakkik istiyor kanki kameraya baktım geç geldi yazacak komser var mı ki .tahmini yazar kameraya bakılır ne kadar geç erken çıktığın tespit edilir. idare mahkemesi usulden bozar senin dediğin gibi yapsa gene soruşturma incelenir gene ceza alırsın geç gelme çok da önemli değil de erken çıkma ağır olur .bazı arkadaşlar sunu bile basite alıyor değişimim geldi ben gidebilirim senin görev saatinden önce çıkman ceza alman için yeterli

Pöh1pöh
Aday Memur
12 Temmuz 2024 00:39

Peki arkadaşlar rapor tutulduğunda bunun bilgisini memura veriliyormu yoksa savunma istendiği zaman mı memur ogreniyor


Hakan0155
Aday Memur
12 Temmuz 2024 01:03
Buna yakın bir şey gelmişti arkadaşımın başına savunmanı alacak olan amir kamera kayıtlarını ister sıkıntılı durum varsa ceza alırsın.
Pöh1pöh, 11 saat önce

Peki arkadaşlar rapor tutulduğunda bunun bilgisini memura veriliyormu yoksa savunma istendiği zaman mı memur ogreniyor


Joplu Çoban
Memur
12 Temmuz 2024 01:30
vaktinde git kanka işe. Yani bazı sonuçlara katlanmakta erdemliktir. Hemen bi yol bulmaya çalışmayın her meseleye

Küçük polis
Şef
12 Temmuz 2024 02:17

Yararlanır rapor ekine CD ye çekilmiş vaziyette ekler. Nöbetçi amire gereği için teslim eder. İstanbul'da çalışırken bizzat şefim bu konudan dolayı soruşturma geçirdi. Sonuç sağlam bir ceza ile yer değişikliği oldu.

Suçtur diye yazan arkadaş hangi alemde yaşıyorsun. Biraz mevzuat okuyun kardeşim...


Kısa hayat
Aday Memur
12 Temmuz 2024 04:40
savcı talimatı olmadan hiç bir kamera araştırması yapamazsın
Küçük polis, 10 saat önce

Yararlanır rapor ekine CD ye çekilmiş vaziyette ekler. Nöbetçi amire gereği için teslim eder. İstanbul'da çalışırken bizzat şefim bu konudan dolayı soruşturma geçirdi. Sonuç sağlam bir ceza ile yer değişikliği oldu.

Suçtur diye yazan arkadaş hangi alemde yaşıyorsun. Biraz mevzuat okuyun kardeşim...


Ötüken1905
Aday Memur
12 Temmuz 2024 05:52
Yav siz nasıl polis oldunuz? geçen Çalıştığım ilçede memurun nöbet noktasından 2 saat ayrılmış nöbetçi müdür kameraları izledi soruşturmaya ekledi savcı ne alaka adli konumu bu?

Kısa hayat
Aday Memur
12 Temmuz 2024 07:08
adli konuda savcı talimatı olmadan yapamazsın. İdari soruşturma işleme alınmadan yapamazsın. yapan yapıyor bir şekilde lakin yapmamak lazım
Ötüken1905, 6 saat önce
Yav siz nasıl polis oldunuz? geçen Çalıştığım ilçede memurun nöbet noktasından 2 saat ayrılmış nöbetçi müdür kameraları izledi soruşturmaya ekledi savcı ne alaka adli konumu bu?

iyilikiyidir01
Şube Müdürü
12 Temmuz 2024 08:11
adli bir olayda savcı kararı olmadan delil olarak sayılmaz yani emniyet kendi gelecek savcı kararı ile alacak emniyetin kameralarına da savcılık bilgi isleme yazıyor o görevlendirilip alıyor. idari işlemlerde muhakkik yazılı talep eder alır mesele su geç geldi diye rapor tutulur rapora onu koymasına gerekyok ancak su var adam sağlam rapor döşedi ise değisimin gelsin gelmesin önce çıktığın her günü de yazar onlarda çıkar yani hakkını veren eli sağlam kalem tutan komsere mantık yürüterek yaklasmalın saplar da saplar

Happylady
Aday Memur
12 Temmuz 2024 10:21

Mobbing gören bir meslektaşıma komser kamera kaydından görev yeri terk soruşturması açtı. Mobing bariz ama ceza verdiler aylık kesimi olarak.

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