Amir idari soruşturma için kamera kaydını alabilir mi?

Ne sanıyorsun ona akıl veren olmayacak mı geç geldi diye rapor tutacak kamera kaydını zaten muhakkik istiyor kanki kameraya baktım geç geldi yazacak komser var mı ki .tahmini yazar kameraya bakılır ne kadar geç erken çıktığın tespit edilir. idare mahkemesi usulden bozar senin dediğin gibi yapsa gene soruşturma incelenir gene ceza alırsın geç gelme çok da önemli değil de erken çıkma ağır olur .bazı arkadaşlar sunu bile basite alıyor değişimim geldi ben gidebilirim senin görev saatinden önce çıkman ceza alman için yeterli

Ne sanıyorsun ona akıl veren olmayacak mı geç geldi diye rapor tutacak kamera kaydını zaten muhakkik istiyor kanki kameraya baktım geç geldi yazacak komser var mı ki .tahmini yazar kameraya bakılır ne kadar geç erken çıktığın tespit edilir. idare mahkemesi usulden bozar senin dediğin gibi yapsa gene soruşturma incelenir gene ceza alırsın geç gelme çok da önemli değil de erken çıkma ağır olur .bazı arkadaşlar sunu bile basite alıyor değişimim geldi ben gidebilirim senin görev saatinden önce çıkman ceza alman için yeterli