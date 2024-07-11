Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Temmuz 2024 20:33
Kom yrd rapor tutmak için şubedeki kamera kaydından yararlanabilir mi

Şubeye geç gelme erken gelme veya erken çıkma gibi konularda kom rapor tutarken şubedeki kameralardan yararlanabilir mi?

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