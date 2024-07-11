KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Temmuz 2024 21:19
Kpss başvurusunda kamuda çalışma şartı

Merhabalar bu konuya denk gelemedim o yüzden yeni konu olarak açmak durumunda kaldım. Kamuda kadrolu memur olarak çalışıyorum kendi alanımdan atanmak için kpss lisansa başvurdum ancak bir kamu kurumunda çalışma kısmını boş bıraktığımı fark ettim. Bu atama döneminde sorun teşkil eder mi? Kurumlar arası geçişimde sorun olur mu? Bu sorunun amacı nedir? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

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