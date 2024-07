Memur maaşına kafayı takmış esnaf ve özel sektör çalışanı..

Son zammın kamuoyunda paylaşılmasından sonra gerek sosyal medyada gerek kendi hayatımda gördüğüm durumdur. Tweter da ,ekşi sözlükte hemen her gün memur maaşları masalarda meze oluyor. Don satan adam benim maaşımla kendi ticari zekasını (!) kıyaslıyor. Bakkal benim maaşımı soruyor. Mesela şu anda ekşi de berber kazancı ile hakim maaşı kıyaslanıyor. Ve çoğu yazar berberin daha fazla kazanması gerektigini söylüyor. Adamlar ipin ucunu öyle kaçırdılar ki günlerdir uzman doktor maaşı nasıl 120 bin olur diye birbirini gazlıyorlar. Daha yetmiyor hakaret ediyorlar. Kendilerince memur masabaşında akşama kadar yatıyor yaa diye aşağıliyorlar. Şimdi soruyorum bunlara kimsiniz lan siz? Kimsiniz oğlum? Sizi mahalle arasındaki eli zar zor makas tutan berberle devletin hakim-savcısını kıyaslamaya itecek kadar konuşacak ne yaşadınız? Bakın ben kimyagerim. Zor şartlarda okudum, kpss den derece yaptım. Lan 2 gün önce don aldığım adam pazarlık yaparken memur olduğumu öğrenince maaşımdan girdi, rahatlığımdan çıktı. Eminim kendi denkleminde benim en az 3 katım kadar kazanması gerektigini zihnine kodluyor. Çünkü ben ona göre torpili, akşama kadar yatarak para kazanan bir adamım. Bu arada kendi ticari riskler alarak, vatan-millet yararina iş yapan bir girişimci. Bugün yine Bakkalla ugrastim aynı şekilde. Ama yeter hakikaten yeter. Bunlara ne olduklarını hatirlatma vakti geldi. Bizler sustukca insaatda çalışan amele kendini kamudaki inşaat mühendisi ile kıyaslamaya başladı. Bre densiz ilkokulda kalın kafan yüzünden 3 yıl okuma yazmayı zor söken sen değil misin? Lise sınavlarında 2 tane matematik sorusuna mal mal bakan sen değil miydin? Kafan bir türlü soyut kavramlarını çalışmadigi için matematik, fizik, kimyadan hatta ana dili olan dilbilgisinden hiçbir şey anlamayan sen değil miydin? Bunları senden fersah fersah iyi yapan öğrenci okudu doktor oldu, hakim oldu, öğretmen oldu. Sen olamadın, beynin almadı, disiplinli degildin, caliskan degildin, azimli degildin. Bu yüzdendir ki elini attigin iş hep yarım yamalak, tembelsin Çünkü. Oto sanayiye gidin ortami görün hep bu seviyede insanlar. Işin düşsün memur olduğunu öğrenince arabanin tamir fiyatı 2 Katina çıkıyor. Hayırdır ya siz neyin intikamini aliyorsunuz? Ayrıca memur yatıyor diyene enlemesine gireyim. Hangi memurmus lan bu? Memur kimdir biliyor musun? Seni ananin karnindan çıkaran ebe, okuma yazmayı öğreten öğretmen, askere gittiginde emir aldığın komutan, evlenirken nikahini kıyan nikah memuru, evine hırsız girdiginde aradigin polis, suçluyu yargilayan hakim, hapislanelerdeki gardiyan, baban gecenin bi yarisinda kalp krizi gecirdiginde 5.kattaki asansörsuz evinden seni alan ve ilk mudahaleyi yapan paramedik, canını teslim ettigin doktor, yogun bakimda senin bile igrendigin,utandığın bokunu temizleyen hemşire, öldüğünde cenazeni yıkayan imamdır. Kısacası memur senin dogumundan ölümüne kadar her an yanıbaşındadır. Noldu? Yatıyor muymuş memurlar. Ulan 3 kuruş enflasyon farkı aldık diye adamlar krizlere giriyorlar.Hayir sanki hepsi birer Steve Jobs, Jeff Bezos.

Son zammın kamuoyunda paylaşılmasından sonra gerek sosyal medyada gerek kendi hayatımda gördüğüm durumdur. Tweter da ,ekşi sözlükte hemen her gün memur maaşları masalarda meze oluyor. Don satan adam benim maaşımla kendi ticari zekasını (!) kıyaslıyor. Bakkal benim maaşımı soruyor. Mesela şu anda ekşi de berber kazancı ile hakim maaşı kıyaslanıyor. Ve çoğu yazar berberin daha fazla kazanması gerektigini söylüyor. Adamlar ipin ucunu öyle kaçırdılar ki günlerdir uzman doktor maaşı nasıl 120 bin olur diye birbirini gazlıyorlar. Daha yetmiyor hakaret ediyorlar. Kendilerince memur masabaşında akşama kadar yatıyor yaa diye aşağıliyorlar. Şimdi soruyorum bunlara kimsiniz lan siz? Kimsiniz oğlum? Sizi mahalle arasındaki eli zar zor makas tutan berberle devletin hakim-savcısını kıyaslamaya itecek kadar konuşacak ne yaşadınız? Bakın ben kimyagerim. Zor şartlarda okudum, kpss den derece yaptım. Lan 2 gün önce don aldığım adam pazarlık yaparken memur olduğumu öğrenince maaşımdan girdi, rahatlığımdan çıktı. Eminim kendi denkleminde benim en az 3 katım kadar kazanması gerektigini zihnine kodluyor. Çünkü ben ona göre torpili, akşama kadar yatarak para kazanan bir adamım. Bu arada kendi ticari riskler alarak, vatan-millet yararina iş yapan bir girişimci. Bugün yine Bakkalla ugrastim aynı şekilde. Ama yeter hakikaten yeter. Bunlara ne olduklarını hatirlatma vakti geldi. Bizler sustukca insaatda çalışan amele kendini kamudaki inşaat mühendisi ile kıyaslamaya başladı. Bre densiz ilkokulda kalın kafan yüzünden 3 yıl okuma yazmayı zor söken sen değil misin? Lise sınavlarında 2 tane matematik sorusuna mal mal bakan sen değil miydin? Kafan bir türlü soyut kavramlarını çalışmadigi için matematik, fizik, kimyadan hatta ana dili olan dilbilgisinden hiçbir şey anlamayan sen değil miydin? Bunları senden fersah fersah iyi yapan öğrenci okudu doktor oldu, hakim oldu, öğretmen oldu. Sen olamadın, beynin almadı, disiplinli degildin, caliskan degildin, azimli degildin. Bu yüzdendir ki elini attigin iş hep yarım yamalak, tembelsin Çünkü. Oto sanayiye gidin ortami görün hep bu seviyede insanlar. Işin düşsün memur olduğunu öğrenince arabanin tamir fiyatı 2 Katina çıkıyor. Hayırdır ya siz neyin intikamini aliyorsunuz? Ayrıca memur yatıyor diyene enlemesine gireyim. Hangi memurmus lan bu? Memur kimdir biliyor musun? Seni ananin karnindan çıkaran ebe, okuma yazmayı öğreten öğretmen, askere gittiginde emir aldığın komutan, evlenirken nikahini kıyan nikah memuru, evine hırsız girdiginde aradigin polis, suçluyu yargilayan hakim, hapislanelerdeki gardiyan, baban gecenin bi yarisinda kalp krizi gecirdiginde 5.kattaki asansörsuz evinden seni alan ve ilk mudahaleyi yapan paramedik, canını teslim ettigin doktor, yogun bakimda senin bile igrendigin,utandığın bokunu temizleyen hemşire, öldüğünde cenazeni yıkayan imamdır. Kısacası memur senin dogumundan ölümüne kadar her an yanıbaşındadır. Noldu? Yatıyor muymuş memurlar. Ulan 3 kuruş enflasyon farkı aldık diye adamlar krizlere giriyorlar.Hayir sanki hepsi birer Steve Jobs, Jeff Bezos.