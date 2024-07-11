Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


11 Temmuz 2024 21:48
Açığa alınma işleminin kaldırılması (asker)

Açığa alınmış iken yargılama sonucu beraat alan ve görevine geri döndürülen askeri personelin hakları hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olan yardımcı olabilir mi?


muallimmm4638
Aday Memur
11 Temmuz 2024 21:55
açıkta geçen süredeki alamadığın parayı faiziyle alırsın. beraat ettiğin için maddi manevi tazminatta açabilirsin yani askeri memuru yol etrafımdakiler öyle yapmıştı

volvox60
Aday Memur
11 Temmuz 2024 21:59

Teşekkür ederim. Ancak kastettiğim derece kademe maaş bilmediğim başkaca haklar neler?

muallimmm4638, 2 saat önce
açıkta geçen süredeki alamadığın parayı faiziyle alırsın. beraat ettiğin için maddi manevi tazminatta açabilirsin yani askeri memuru yol etrafımdakiler öyle yapmıştı

muallimmm4638
Aday Memur
11 Temmuz 2024 22:00
derece kademeni vermek zorundalar vermezlerse ona da dava aç kesin kazanırsın. tazminat unutma ama
volvox60, 2 saat önce

Teşekkür ederim. Ancak kastettiğim derece kademe maaş bilmediğim başkaca haklar neler?

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