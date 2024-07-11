KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Temmuz 2024 21:52
teiaş mı eüaş mı
fikirlere açığım

elk muhendis
Şef
11 Temmuz 2024 22:06

eüaşta pek gezme olmaz sabit bir mekanda çalışırsın. Teiaş gezmeli.


elk muhendis
Şef
11 Temmuz 2024 22:11

Gezmeyi araziye çıkmayı seviyorsan teiaş, sevmiyorsan eüaş daha mantıklı olabilir.


elk muhendis
Şef
11 Temmuz 2024 22:33

Tabi ki her iki yerde de haftasonu çağırırlarsa gidersin, gece çağırırlarsa gidersin. Kitler böyle.


Legolaskaracı
Memur
11 Temmuz 2024 22:40
memur böyle mi
elk muhendis, 1 saat önce

Tabi ki her iki yerde de haftasonu çağırırlarsa gidersin, gece çağırırlarsa gidersin. Kitler böyle.


elk muhendis
Şef
11 Temmuz 2024 22:50

Memur da çağırırlarsa gelir. Ama onlara pek çağırma olmaz. Teknik personelsen bu daha mümkün.

Legolaskaracı, 1 saat önce
memur böyle mi

Legolaskaracı
Memur
11 Temmuz 2024 22:50
memur için hangisini önerirsin yükselme açısından
elk muhendis, 1 saat önce

Memur da çağırırlarsa gelir. Ama onlara pek çağırma olmaz. Teknik personelsen bu daha mümkün.


elk muhendis
Şef
11 Temmuz 2024 23:26

O işler zor ya. 9 yıldır çalışıyorum ben yükselemedim. Yükselmeye şartlama kendini.

Legolaskaracı, 1 saat önce
memur için hangisini önerirsin yükselme açısından

Legolaskaracı
Memur
11 Temmuz 2024 23:27
servis lojman hakkında ne dersin hocam memur ne iş yapar yardımcı olursan teşekkürler
elk muhendis, 32 dk. önce

O işler zor ya. 9 yıldır çalışıyorum ben yükselemedim. Yükselmeye şartlama kendini.


maresca0
Aday Memur
11 Temmuz 2024 23:33

memur musunuz

elk muhendis, 32 dk. önce

O işler zor ya. 9 yıldır çalışıyorum ben yükselemedim. Yükselmeye şartlama kendini.


elk muhendis
Şef
11 Temmuz 2024 23:36

Elektrik mühendisiyim.

maresca0, 25 dk. önce

memur musunuz


elk muhendis
Şef
11 Temmuz 2024 23:39

Oralarda çalışan personel daha iyi bilir. Her kit kurumunun imkanları farklı. Eüaş'ta lojman vardır diye düşünüyorum sonuçta şehirden uzak bir yer olur orası, servis de vardır diye düşünüyorum. Teiaş hakkında bir fikrim yok.

Legolaskaracı, 31 dk. önce
servis lojman hakkında ne dersin hocam memur ne iş yapar yardımcı olursan teşekkürler

elk muhendis
Şef
11 Temmuz 2024 23:40

Memur yazışma, özlük, maaş tahakkuk vs. birçok alanda görev alabilir. Arazi işin sanmam pek olmaz.

Legolaskaracı, 31 dk. önce
servis lojman hakkında ne dersin hocam memur ne iş yapar yardımcı olursan teşekkürler

maresca0
Aday Memur
11 Temmuz 2024 23:41

temmuz zamsız mühendis ve memur maaşı hakkında bilgilendirebilir misiniz acaba?

elk muhendis, 22 dk. önce

Elektrik mühendisiyim.


elk muhendis
Şef
11 Temmuz 2024 23:46

657 mühendis maaşı 45 bin 50 bin arası. 657 memur maaşı 35 bin civarıydi. Temmuz zammından önce. Kitlerdeki maaşları tam bilmiyorum.

maresca0, 17 dk. önce

temmuz zamsız mühendis ve memur maaşı hakkında bilgilendirebilir misiniz acaba?


maresca0
Aday Memur
11 Temmuz 2024 23:49

35'ten emin misiniz çünkü 657 ye bağlı memurlar zaten 33 alıyordu

elk muhendis, 12 dk. önce

657 mühendis maaşı 45 bin 50 bin arası. 657 memur maaşı 35 bin civarıydi. Temmuz zammından önce. Kitlerdeki maaşları tam bilmiyorum.


elk muhendis
Şef
11 Temmuz 2024 23:53

Hemen hemen o civarda işte. Maaş hesaplama robotunu kullanabilirsiniz. Derece arttıkça maaş artıyor. Yeni gelen adam 33 alır biraz kıdemlisi 35 alır.

maresca0, 9 dk. önce

35'ten emin misiniz çünkü 657 ye bağlı memurlar zaten 33 alıyordu


elk muhendis
Şef
11 Temmuz 2024 23:55

Kitte öyle değil ama 30 yıllık memurla aynı maaşı alırsınız. Derece yükselince maaş yükselmez orada. 657den biraz yüksek alırsınız.

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