Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Temmuz 2024 22:07
önlisans üst öğrenimden sonra Lisans üst öğrenim tamamlama
arkadaşlar başlıkta yazdığım gibi önlisans üst öğrenimim derece kademem 1/3. şimdide Lisans Sağlık yönetimi bölümü diploması alacağım. maddi olarak bir etkisi olur mu? Bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

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