önlisans üst öğrenimden sonra Lisans üst öğrenim tamamlama

arkadaşlar başlıkta yazdığım gibi önlisans üst öğrenimim derece kademem 1/3. şimdide Lisans Sağlık yönetimi bölümü diploması alacağım. maddi olarak bir etkisi olur mu? Bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

arkadaşlar başlıkta yazdığım gibi önlisans üst öğrenimim derece kademem 1/3. şimdide Lisans Sağlık yönetimi bölümü diploması alacağım. maddi olarak bir etkisi olur mu? Bilgisi olan yardımcı olabilir mi?