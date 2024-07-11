KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Temmuz 2024 22:12
tercih yapıp atandıktan sonra göreve başlamamak

arkadaşlar atandıktan sonra göreve başlamazsak ne oluyor? yalnızca ilgili senenin puanı mı yanıyor yoksa 3 gün sonra gireceğimiz kpss puanıma bir şey olur mu? 2 sene tercih yapamamak gibi bir yaptırımı var mı?


temelbilimler
Şef
11 Temmuz 2024 22:26
kimse bu soruya cevap vermez tasarruf var atama sayısı düşmüş siz kadro yakma peşindesiniz millet aç geziyor bir kadronun ne kadar önemi var bilin

draen
Memur
11 Temmuz 2024 22:32

konuyu "kesinlikle atanacak puanı aldım, bile bile tercih yapıp gitmeyeceğim. yansın kadrolar yaşasın kötülük zuhaha" diye okudun galiba

insanların hayatında birden çok değişken olabilir, birkaç ay içinde çok şey değişebilir. herkes gibi ben de hayatımı kazanmak istiyorum ama şartlar değişiyor, ihtimallere göre konum alıcam.

cevap vermeyeceksen meşgul etme. tasarruf var, milletin zamanı değerli

temelbilimler, 2 saat önce
kimse bu soruya cevap vermez tasarruf var atama sayısı düşmüş siz kadro yakma peşindesiniz millet aç geziyor bir kadronun ne kadar önemi var bilin

Spinozanın Pelerini
Şef
11 Temmuz 2024 22:59
atandıktan sonra göreve başlamayan bir sene boyunca devlet memuru olamaz. Puan yanmaz, hangi puanla olursa olsun atanıp göreve başlamama memuriyet önünde bir sene engel.

draen
Memur
11 Temmuz 2024 23:25

teşekkürler

Spinozanın Pelerini, 59 dk. önce
atandıktan sonra göreve başlamayan bir sene boyunca devlet memuru olamaz. Puan yanmaz, hangi puanla olursa olsun atanıp göreve başlamama memuriyet önünde bir sene engel.
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024/1 merkezi 2500 kadro4001 alımı kaç kişi olur ?2024/1 Merkezi SGK İcra Memurluğuteiaş mı eüaş mı SGK icra memuru ne yapar ?Kamuda çalışan mühendisler rahat ve huzurlu bir yaşam içinMerkezide kadrolu yerleşip , merkezide sözleşmeli kite başvuruMerkezi Atamadan Sonra Sözleşmeli Alıma GeçişZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Sözleşmeli personel ÖSYM kpss alımında KİT'lere başvurabilir mi ?

Sözlük

öjenizm 4 müge ekici 3 boş tribünlere oynamak 1 bilmeyen birine sözlüğü anlatmak 5 Emekliler devlete yüktür 1 asgari ücretin 1603 tl olması 1 diş fırçası 1 hindistan 1 şu an çalan şarkı 2 prens bongomia 2

Son Haberler

İstanbulkart'ta öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirildiBakan Kurum depremden etkilenen Adıyaman'daEge Üniversitesi'nde yurt ücretlerine yüzde 300 zamTBB'nin yeni dönem yönetim kurulu üyeleri belli olduKuzey Anadolu Fay Hattı fiber optik kablolarla anlık izleniyor

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?