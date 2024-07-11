tercih yapıp atandıktan sonra göreve başlamamak

kimse bu soruya cevap vermez tasarruf var atama sayısı düşmüş siz kadro yakma peşindesiniz millet aç geziyor bir kadronun ne kadar önemi var bilin

kimse bu soruya cevap vermez tasarruf var atama sayısı düşmüş siz kadro yakma peşindesiniz millet aç geziyor bir kadronun ne kadar önemi var bilin