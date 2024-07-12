tcdd tercih

Arkadaşlar merhaba tercih yapmayı düşünüyorum. tcdd lojistik memuru ne iş yapar maaşı nedir çalışma şartları nelerdir. Hareket memuru mu yoksa lojistik memuru mu daha iyi yardımcı olabilirseniz çok iyi olur teşekkür ederim

Arkadaşlar merhaba tercih yapmayı düşünüyorum. tcdd lojistik memuru ne iş yapar maaşı nedir çalışma şartları nelerdir. Hareket memuru mu yoksa lojistik memuru mu daha iyi yardımcı olabilirseniz çok iyi olur teşekkür ederim