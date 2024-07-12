KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Temmuz 2024 00:05
tcdd tercih
Arkadaşlar merhaba tercih yapmayı düşünüyorum. tcdd lojistik memuru ne iş yapar maaşı nedir çalışma şartları nelerdir. Hareket memuru mu yoksa lojistik memuru mu daha iyi yardımcı olabilirseniz çok iyi olur teşekkür ederim

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