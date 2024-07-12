Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Temmuz 2024 00:30
Ağır Cezada Ömür Geçer mi?

Selam herkese. Neredeyse 3 yıllık katibim, ağır cezada başladım devam ediyorum. Duruşmacıyım. haftada 1 güne çıkıyorum ve o dosyalar muamelelerini vs yapıyorum haliyle. Ama inanın 3 yıldır çok sıkıldım. Millete bakıyorum özellikle ağır cezada olmayanlara ne güzel arada duruşmasız haftaları oluyor, adli tatil sonrası ilk haftaları boş oluyor, bayramlardan önce sonra duruşmalar olmuyor. Biz full+full+full duruşma yapıyoruz başka adliyedeki ağır cezacı arkadaşlarda öyle gibi geliyor bana. Çok çalışıyoruz sitemi etmeyeceğim işine gelmeyen istifa eder gider o konuda laf etmiyorum yanlış anlamayın. Sadece inanın çok bunaldım. Ne diyorsunuz yıllarca ağır cezada çalışılır mı? Saçımda aklar çıkmaya başladı, stres, sinir. Duruşmalar deseniz burada yazamayacağım şekilde kötü geçiyor başkan sendromları malum... İçimi dökmek istedim var mı benim durumumda olan beni anlayacak birileri?

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiDuruşmada ibraz edilen evrakBakan bey promosyonla ilgili yazı yazıldı cevap bekleniyorZabıt katibi silah taşıma ruhsatı hk.Becayiş Tek Başlık14 günlük maaş farkı İşyurtları kar payıAdalet Bakanlığından Sağlık Bakanlığına kurumlar arası geçişGerekçeli karar harç ve diğer masrafları hesaplamaİstanbul-bakırköy işyurtları sergisi ( 13-17 temmuz 2024 )

Sözlük

kanatlı aslan 1 ünlem 1 A Family Affair 2024 1 evde saç tıraşı 1 umut tüneli 1 tam her şey düzeldi derken ters giden bir şeylerin çıkması 3 şu an çalan şarkı 2 müge ekici 3 yıllık izin 1 Dokumuza uymayan kıyafetler 2

Son Haberler

Kamuda idareciler görevden alınırken hangi AYM kararına dayanılıyor?12 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıklarıİstanbulkart'ta öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirildiBakan Kurum depremden etkilenen Adıyaman'daEge Üniversitesi'nde yurt ücretlerine yüzde 300 zam

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?