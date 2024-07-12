KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Temmuz 2024 01:04
657 4.b Sözleşmeli Kadrodan KİT'e geçiş

Arkadaşlar merhaba. Bir bakanlıkta sözleşmeli avukat(657-4b) olarak çalışmaktayım. Bazı sağlık problemlerim ve ailevi sebeplerden 2024/1 alımında tercih verme zorunluluğum hasıl oldu. Fakat açılan avukatlık alımların çoğu kamu iktisadi teşebbüsleri(399'a Tabi). Bu kurumlar da bildiğim kadarıyla sözleşmeli olarak personel çalıştırıyor. Bu koşullarda Kamu İktisadi Teşebbüsü tercih etmem durumunda bir sıkıntıyla karşılaşır mıyım acaba? Mevzuatta bunla alakalı bir şey bulamadım.

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